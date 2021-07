Vuolukiveä rälläköidään ja vasaroidaan taiteeksi ensimmäisissä kivenveiston SM-kisoissa – tältä siellä näytti

– Arvostan molempia tapoja, mutta käsityö on tietenkin se perinteinen tapa työstää vuolukiveä. Taltalla ja vasaralla ne on tehty Suomen julkisten arvorakennusten vuolukiviaiheetkin. Ei silloin ollut koneita, muistuttaa kilpailunjohtaja Tapio Vartiainen.

Kivenveistokisan teemana on pohjoiskarjalainen luonto vaaramaisemineen, metsineen, erämaineen, järvineen, eläimineen ja elämyksineen. Osallistujien pitäisi ne vangita kilpailutöihin.

2000 kiloa kiveä

– En käytä koneita. Käsillä tekeminen on hitaampaa, mutta samalla antoisampaa. Vuolukivi on helppo materiaali työstää. Rauhallinen naputtelu on rentouttavaa, Vartiainen pohti kisan keskellä.