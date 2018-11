VR:n työntekijöiden vaatteet uudistuvat – nämä vaatteet laukaisivat palautevyöryn: "Tulee siivoojat ja kiinteistönhoitajat mieleen"

Moni kommentoija on muun muassa sitä mieltä, että VR:n tavoittelemassa rennossa ilmeessä on menty liian pitkälle. Useat nostavat esille esimerkiksi ajatuksen, että työasujen pitäisi herättää enemmän arvostusta.

"Myös edellinen työvaateuudistus herätti saman tyyppisen reaktion"

VR:ltä perustellaan MTV Uutisille, että mallistossa on huomioitu henkilökunnan monipuolinen ja liikkuva työ. Rento tyyli helpottaa työn tekemistä. Samalla henkilökunta on myös entistä helpommin lähestyttävää.

Henkilöstö on ollut mukana malliston suunnittelussa ja kehittämisessä

Tulevan malliston suunnittelu alkoi vuonna 2016. Henkilökunta on ollut mukana prosessissa alusta lähtien. Henkilöstö on osallistunut työvaatemalliston suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa erilaisissa kyselyissä, työpajoissa sekä koekäytöissä.

Mallistoon on tehty useita muutoksia henkilökunnan palautteen perusteella. Asuihin on esimerkiksi lisätty toiveesta mustaa väriä. Lisäksi housumateriaalia on parannettu kestävämmäksi ja mallistoon on lisätty kauluspaidat.