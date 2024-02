Von der Leyen: "Kansalaiset haluavat enemmän Eurooppaa puolustukseen"

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui keskiviikkona jälleen puolustuskomissaarin tehtävän perustamisen puolesta. Hän on jo aiemminkin sanonut, että haluaisi perustaa tehtävän, jos tulee itse valituksi jatkokaudelle.



Von der Leyen ilmoitti tällä viikolla pyrkivänsä toiselle kaudelle Euroopan komission johtoon. Hän vahvisti ehdokkuutensa maanantaina Berliinissä kristillisdemokraattisen CDU-puolueensa kokouksen jälkeen.



Komission puheenjohtajan ehdottama puolustuskomissaari johtaisi Euroopan uudelleen aseistamiseen tähtääviä pyrkimyksiä ja keskittyisi puolustusteollisuuden perustan vahvistamiseen.



– Kansalaiset haluavat enemmän Eurooppaa puolustukseen, von der Leyen sanoi toimittajille Brysselissä.



– He haluavat meidän investoivan enemmän. He haluavat meidän investoivan paremmin. He haluavat meidän investoivan eurooppalaisesti ja älykkäämmin, hän lisäsi.



EU järjestää Euroopan parlamentin vaalit kesäkuussa, ja uusi komissio valitaan vaaleja seuraavien kuukausien aikana. Von der Leyen on saanut tukea useilta Euroopan valtioilta ja on ennakkosuosikki tehtävään seuraaviksi viideksi vuodeksi.