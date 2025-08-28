Voitokas debyytti: Tero Lehterä löysi heti hurjan tehoketjun Naisleijonille

Tero Lehterän urakka Naisleijonien päävalmentajana käynnistyi voitokkaasti, kun Suomi kukisti Tshekin Sveitsin EHT-turnauksen avausottelussa maalein 5–2.
Lehterä löysi Naisleijonille heti avausottelussaan hurjan tehoketjun, sillä Suomen kaikista maaleista vastasi ykköskolmikko Elisa Holopainen, Michelle Karvinen ja Susanna Tapani.
Karvinen (2+3) ja Holopainen (3+2) iskivät kumpikin viisi tehopistettä. Tapani säesti kaksikkoa neljällä syöttöpisteellä. Muille Naisleijonien pelaajille ei sitten tehopisteitä kertynytkään.
Anni Keisala venyi Suomen maalilla 14 torjuntaan.
Suomen turnaus jatkuu jo huomenna perjantaina ottelulla Ruotsia vastaan.