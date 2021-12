Voisiko Suomeen tulla pakkorokotukset? Jo nykyinen laki mahdollistaa, mutta tiettyjen ehtojen on täytyttävä

HPP Asianajotoimiston asianajaja Klaus Nyblin on ollut mukana selvittämässä pakollisen rokotuksen mahdollisuutta Suomen nykylainsäädännön puitteissa.

– Nykyisin sovelletaan tartuntatautilakia, siellä on ollut jo pitkään pykälä, joka tekee mahdolliseksi rokotuksen säätämisen pakolliseksi, mutta se on valtioneuvosto, eli hallitus, joka tällaisen päätöksen voisi tehdä, hän kertoo MTV:n Uutisaamu-ohjelman haastattelussa.

– Ensinnäkin tartuntataudin tulee olla yleisvaaralliseksi luokiteltu. Koronavirustaudin osalta näin on. Sen leviämisen tulee aiheuttaa ihmisten terveydelle ja hengelle vakavaa vaaraa. Tästäkin varmasti on kysymys. Sitten kriteerinä on, että rokotuksen pakollisuuden tulisi olla välttämätöntä tartuntojen leviämisen estämiseksi. Ja konkreettisessa päätöksentekotilanteessa tämä välttämättömyysarviointi olisi aivan keskiössä.