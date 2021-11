Voisiko Elon Muskin miljardeilla ratkaista maailman nälänhädän? MTV kysyi avustusjärjestöiltä, mihin 6 miljardia voitaisiin käyttää ja mihin se riittäisi

YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman pääjohtaja David Beasley totesi viime viikolla, että kaksi prosenttia, eli kuusi miljardia dollaria, Tesla-miljardöörin Elon Muskin varallisuudesta voisi ratkaista akuutin kriisin. Ruokaohjelman mukaan yli 40 miljoonaa ihmistä on tällä hetkellä vaarassa nälkiintyä. Musk on tällä hetkellä maailman rikkain ihminen.

Kriisinkestävää ruoantuotantoa

SPR käytti vuonna 2020 27 miljoonaa euroa katastrofiapuun, josta myös ruokaturvattomuutta tuetaan. Tästä 6,7 miljoonaa käytettiin eteläiseen Afrikkaan, jossa avustustyön keskiössä on ruokaturvattomuus.

SPR tekee töitä ruokaturvattomuuden ehkäisemiseksi esimerkiksi auttamalla ihmisiä ylläpitämään elinkeinoaan, tukemalla pienviljelyä ja yhteiskunnan kriisikestävyyttä. Jokinen sanoo, että parasta ruokaturvattomuuden ehkäisyä on estää ihmisiä ylipäätään joutumasta nälänhädän partaalle.

Rahakasat eivät poista epätasa-arvoa

Yksittäisen miljardöörin avokätinen lahjoitus ei kuitenkaan poistaisi nälänhätää maailmasta, sillä sen taustalla on globaalia eriarvoisuutta, johon tarvitaan myös poliittista tahtotilaa, ei vain rahakasoja.

– Ei ole olemassa taikakeinoa, että yhdellä lahjoituksella maailman ongelmat poistuisivat. Niin pitkään, kun on epätasa-arvoa, konflikteja, eikä ihmisillä ei ole pääsyä peruspalveluihin, raha kyllä auttaa, mutta ei poista rakenteellisia ongelmia. Yksi miljardööri ei voi ratkaista maailman epätasa-arvoa.

Jokinen muistuttaa, että maailmassa on tällä hetkellä tarpeeksi ruokaa ruokkimaan kaikki maailman ihmiset, mutta ongelmana on, ettei ruokaa tuoteta kestävästi eikä se ole kaikkien saatavilla.

Hätäapu on vain laastari

– Sen lisäksi tarttuisimme kestävällä tavalla ja pitkäjänteisesti niihin syihin, joiden vuoksi nälänhätää on. Pitkäkestoisia ohjelmia, joissa lähdetään rakentamaan ihmisten toimeentuloa. Tällainen hätäapu on laastarointia. Pitäisi olla keinoja, joilla poistetaan ongelmia eikä vain levitetä nälänhätää tai auteta katastrofitilanteessa, sanoo Alajarva.

– Toki olisi tärkeää, että ihmiset joilla on tuloja yllin kyllin, niin he pystyisivät tukemaan rahallisesti isoja summia. Mutta tarkoituksena on myös herättää keskustelua ja tuoda vertauskuvallisesti esille, että tällaisella monimiljonäärillä, hänen pienellä tulonsiirrollaan pystyisi vaikuttamaan paljon.