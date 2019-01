Voiko pikkuinen Julen olla enää elossa? Porauskaivoon pudonnutta 2-vuotiasta yritetään pelastaa kellon ympäri Espanjassa – vaikea maaperä hankaloittaa poraamista

Varhain tänä aamuna porauskaivon rinnalle porattava reikä oli saavuttanut 52 metrin syvyyden. Vaadittava poraussyvyys on 60 metriä.

Nyt porattavasta reiästä on tarkoitus kaivaa vaakatasossa etenevä aukko kaikkiaan 107 metriä syvään porauskaivoon. Pojan arvioidaan olevan noin 80 metrin syvyydessä. Sen yläpuolella on reikää kaventava kansimainen kohta, joka on vaikeuttanut pelastustöitä.