Pelastuskäytävän viimeisiä metrejä kaivetaan nyt käsin: Yli viikko sitten kaivoon pudonneen Julenin, 2, kunnosta ei ole tietoa – "Ääritilanteessa ihmiskeho pyrkii säilymään hengissä uskomattomin tavoin"

Tunnelia kaivaa kaksi henkilöä kerrallaan

Nämä kaksi porausreikää yhdistävän yhdyskäytävän kaivaminen on asiantuntijoiden mukaan haastava tehtävä maaperän takia.

Pelastajat lasketaan kaivamaan poikittaiskäytävää varta vasten rakennetussa häkissä, jonka halkaisija on 1,05 metriä ja korkeus 2,5 metriä. Alas poikittaiskäytävää kaivamaan lasketaan kerrallaan kaksi henkilöä.

Hyvin pieniä räjäytyksiä harkittu

60-metrisen porausreiän kaivamiseen kului yli kaksi vuorokautta kiviaineksen kovuuden takia. Porausreikää on myös vahvistettu turvallisuussyistä.

Totalánissa pelastustöissä on mukana ainakin kaksi henkilöä, jotka olivat kaivamassa ja nostamassa ylös 33 kaivosmiestä San Josén kaivoksesta Copiapón lähellä Chilessä vuonna 2010.

Puhelu hätäkeskukseen pian putoamisen jälkeen

– Poika on pudonnut pieneen reikään, joka on halkaisijaltaan noin 40 senttiä. Hänet on pelastettava. Hänen äitinsä itkee ja huutaa, sanoi hätäkeskukseen soittanut henkilö, joka onnettomuuspaikan lähellä kulkenut patikoija, kertoo El País -lehti.