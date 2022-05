Vladimir Putinin rakastajatar joutui pakotelistalle

Venäjän vastaisia pakotteita on asetettu runsaasti Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Kabajeva oli aiemmin jätetty pakotteiden ulkopuolelle, mutta nyt hänet on nimetty listalle. Tuoreella pakotelistalla on 12 nimeä ja mukana on myös Kabajevan isoäiti Anna Zatzeplina.