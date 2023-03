Virka-auto ja sähköpyörä omassa käytössä, vaateostoksia ilman hankintapäätöstä – Oulun entisen yhdyskuntajohtajan toiminta pian syyteharkintaan

Esitutkinta on loppusuoralla ja juttu siirtyy lähiaikoina syyttäjälle syyteharkintaan.

Rikosepäilyt perustuvat Oulun kaupungin selvityksiin. Väärinkäytökset käyvät ilmi kaupungin sisäisen tarkastuksen raportista, jonka MTV Uutiset on lukenut.

Omia ajoja 8500 kilometriä

Kaupungin leasing-ajoneuvoissa on reaaliaikainen paikannusjärjestelmä. Auton puuttuneet lokitiedot saatiin järjestelmätoimittajalta. Lokitietojen perusteella autolla oli ajettu yhteensä yli 4 760 kilometriä, kun taas auton mittarilukeman mukaan ajoja oli yhteensä yli 13 200 kilometriä ajalla 30. kesäkuuta 2018 – 31. tammikuuta 2019. Ero lokitietoihin oli lähes 8 500 kilometriä.

Auto on lokitietojen perusteella ollut myös yksityisessä käytössä. Auton hankinnasta ei ollut tehty viranhaltijapäätöstä.

Sähköpolkupyörä ja pysäköintipaikka työnantajan piikkiin

Yksi sähköpyöristä (miesten L-koko, hankinta- arvo yli 1 600 euroa) puuttuu varauskalenterista. Selvityksissä saatujen tietojen mukaan pyörä on ollut yhdyskuntajohtajan käytössä.

Sisäisen tarkastuksen raportin mukaan sähköpyörä on ostettu Matinheikin käyttöön kaupungin varoilla. Esitutkinnassa on tutkittu myös epäselvyyksiä liittyen Matinheikille hankittuun pysäköintipaikkaan ja yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden henkilökunnan vaatehankintaan.

Kaupunginjohtajalta vain varoitus

Samassa juttukokonaisuudessa on tutkittu myös Oulun entisen kaupunginjohtajan Päivi Laajalan toimintaa. Hän jätti tekemättä rikosilmoituksen Matinheikin toimista.

"Varoitus oli riittävä ja juridisesti oikea"

– Selosteen perusteella totean, että varoitusmenettely oli riittävä ja juridisesti oikea toimenpide. Asia on kaupunginhallituksen näkökulmasta loppuun käsitelty. Matti Matinheikki on rangaistuksensa saanut ja ottanut suoraselkäisesti vastaan. Hän on myös tilittänyt varoitukseen liittyvät maksuvaatimukset kaupungille. Inhimilliseltä kantilta katsottuna Matti ansaitsee nyt kaiken tuen, totesi Vehkaperä tuolloin.