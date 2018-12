Erikoinen työpaikkasoppa sakenee Kittilässä: Sivistystoimenjohtajaa uhkaa potkut ensi viikolla – tehnyt aiemmin rikosilmoituksen kiusaamisesta ja häirinnästä

Kittilässä on käynnissä parhaillaan menettely sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan irtisanomiseksi. Virallisessa kannanotossa kunta tuo esiin, että Nikander-Koivukankaan tavassa hoitaa virkaansa on ilmennyt puutteita, joiden takia viranhaltijan ja työnantajan välillä on vakava luottamuspula.