Villiä viisuhuumaa ja pikkutytön liikuttava reaktio isään – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Pullervo-norppa havaittu jälleen Saimaalla

Saimaannorppien elämää seuraava WWF:n Norppalive on käynnistynyt jälleen. Päätähti Pullervo on havaittu jo kameroissa. Pullervo on ollut paikalla joka kevät vuotta 2020 lukuun ottamatta. Lue koko juttu täältä!