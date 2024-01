Ovela Frank-koira ja huomiota suomalaiselle näyttelijäkaksikolle – katso, mitä hyvää maailmalla on tapahtunut!

Ovelalla Frank-koiralla on huvittava tapa uhmata iltakäskyä – "Se oikeasti luulee, etten muka näe sitä"

Iltaisin, kun Frank -koira on käsketty jo vetäytymään omaan petiinsä maate yöksi, yrittää Frank kirjaimellisesti hiipiä takaisin olohuoneeseen. Video paljastaa Frankin oveluuden.

Miten tämä on mahdollista? Ruotsalaisnainen juuttui yllättävään paikkaan

Kesätyöhaku on alkanut: 18-vuotias Veeti ja Tara, 22, kertovat, kuinka saivat muutettua kesätyönsä vakipaikoiksi

Ulla Taalasmaan parhaat palat vuosien varrelta – katso hauska videokooste!

Ulla Taalasmaa on yksi Salkkareiden alkuperäisistä hahmoista, ja on myös sarjassa pisimpään mukana ollut naishahmo. Vuosien varrella Ullalle on ehtinyt sattua ja tapahtua.