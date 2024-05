Ruotsin viisuedustajat Marcus ja Martinus näyttävät, kuinka heiltä taittuu Suomen viisubiisi: "Tästä tuli remix"

Euroviisujen viikko on pyörähtänyt käyntiin Ruotsin Malmössa. MTV Uutiset tapasi kaupungissa Ruotsia edustavan veljeskaksikon Marcus ja Martinus Gunnarsenin , jotka tunnetaan paremmin popduo-nimellään Marcus & Martinus . He edustavat isäntämaa Ruotsia kappaleellaan Unforgettable.

Se, että veljekset edustavat Ruotsia, on nostattanut joitakin kulmakarvoja, sillä he ovat norjalaisia.

– He (norjalaiset) tietysti halusivat, että edustaisimme Norjaa. Mutta on myös paljon heitä, joista on hauskaa, että edustamme Ruotsia. Näin norjalaisia on Euroviisuissa enemmän. Tässä on positiivisia ja negatiivisia puolia, veljekset pohtivat MTV Uutisille.