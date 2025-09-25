Viime kaudella Kiekko-Espoon takalinjoilla loistanut Ville Lajunen jatkaa uraansa Tshekin pääsarjassa.

Lajunen, 37, allekirjoitti loppukauden mittaisen sopimuksen HC Skoda Plzenin kanssa.

– Villen tulo auttaa meitä puolustuspään loukkaantumishuoliemme keskellä. Uskon, että hänen kokemuksensa auttaa siinä, että saamme puolustustamme vakaammalle tasolle, Plzenin manageri, ex-NHL-pelaaja Martin Straka totesi.

Lajunen takoi viime kaudella Kiekko-Espoon paidassa 57 runkosarjaottelussa tehot 13+21=34.

Lajunen on pelannut urallaan SM-liigan lisäksi myös KHL:ssä, Ruotsissa ja Saksassa. Maajoukkueessa hän on tahkonnut kahdet MM-kisat (kevät 2014 ja -17).

