Viime kaudella Kiekko-Espoon takalinjoilla loistanut Ville Lajunen jatkaa uraansa Tshekin pääsarjassa.
Lajunen, 37, allekirjoitti loppukauden mittaisen sopimuksen HC Skoda Plzenin kanssa.
– Villen tulo auttaa meitä puolustuspään loukkaantumishuoliemme keskellä. Uskon, että hänen kokemuksensa auttaa siinä, että saamme puolustustamme vakaammalle tasolle, Plzenin manageri, ex-NHL-pelaaja Martin Straka totesi.
Lajunen takoi viime kaudella Kiekko-Espoon paidassa 57 runkosarjaottelussa tehot 13+21=34.
Lajunen on pelannut urallaan SM-liigan lisäksi myös KHL:ssä, Ruotsissa ja Saksassa. Maajoukkueessa hän on tahkonnut kahdet MM-kisat (kevät 2014 ja -17).