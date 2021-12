Carolinan suomalaiskaksikko jakeli syöttöjä – koronavirus kurittaa NHL-seuroja rankalla kädellä

Tappio oli Floridalle jo kolmas perättäinen. Joukkueella on tältä kaudelta vyöllään 18 voittoa 29 ottelusta. Kings on puolestaan pelannut yhden ottelun vähemmän ja voittanut 13 kertaa.

Carolinan suomalaiset vauhdissa

Carolina on voittanut kaikkiaan 20 tällä kaudella pelaamistaan 28 ottelusta. Detroitia vastaan pelattua edeltävässä ottelussa pidemmän korren vei Vancouver, joka katkaisi joukkueen neljän voiton putken. Detroitilla on puolestaan takana 30 peliä ja 14 voittoa.

Montreal katkaisi pitkän voitottoman putken

Montrealille voitto oli harvinaista herkkua, sillä tällä kaudella pelatuista 31 ottelusta kanadalaisseura on vienyt voiton vain seitsemässä. Flyersilla on voittoja tilillään 11. Jäällä seura on ollut 28 kertaa.