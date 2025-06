Jesse Puljujärvi avautuu kaudestaan: ”En näkisi valoa”

Jesse Puljujärvi summasi erittäin vaiherikasta kauttaan NHL:n tuoreessa haastattelussa.

Puljujärvi pelaa parhaillaan AHL-finaaleja Charlotte Checkersin riveissä. Kausi alkoi kuitenkin täysin eri ympyröissä Pittsburghissa, mistä Puljujärvi on kulkenut pitkän matkan taistellaakseen Calder Cupista keväällä.

– Tämä on ollut todella pitkä prosessi. On tapahtunut paljon. Vuosi alkoi Pittsburghissa, ja pitkä kausi on tuntunut kahdelta vuodelta, Puljujärvi päivittelee.

– On ollut hauskaa, ja opin koko ajan uusia asioita ja kehossakin tuntuu uusia asioita. Olen todella onnellinen siitä, missä olen joukkueessa ja miten voin auttaa sitä.

Puljujärven viime vuodet ovat olleet vaikeita. NHL-urasta odotettiin menestystä, mutta se takeltelii heti alussa. Puljujärvi pelasi Edmonton Oilersissa pariin otteeseen, mutta lyhyttä pätkää lukuun ottamatta vastuu jäi vähäiseksi vuosien aikana todella vähäiseksi. Hänet kaupattiin Carolinaan kaudella 2022-2023, minkä jälkeen suuntana oli Pittsburgh. Hän sai täksi kaudeksi hyvien harjoitusotteluiden esitysten turvin pelipaikan Penguinsin NHL-joukkueesta, mutta putosi pikkuhiljaa pieneen rooliin ja lopulta farmiseuraan.

Puljujärvi myöntää, että aika Penguinsin farmiseura Wilkes-Barre/Scrantonissa oli vaikeaa.

– Tuntui, kuin en näkisi valoa siellä. Vaikea päätös, mutta en tiennyt miten ottaa seuraava askel, miten auttaa joukkuetta, Puljujärvi muistelee.

Penguins ja Puljujärvi sopivat sopimuksen purusta helmikuussa, mikä vaikutti suurelle yleisölle siltä, että Puljujärven NHL-ovi sulkeutui lopullisesti. Niin ei kuitenkaan käynyt, vaan hän kirjoitti tryout-sopimuksen AHL-joukkue Charlotten kanssa.

– Minusta tuntui, että kaikille oli hyväksi löytää uusi paikka ja uusi alku, löytää peli, löytää itsensä ja löytää kaikki uudelleen, Puljujärvi kertaa tilannetta.

Peliesitykset vakuuttivat, ja suomalainen nostettiin viiden ottelun ajaksi myös Floridan NHL-miehistöön. Pääsääntöisesti Puljujärvi on kuitenkin pelannut Charlottessa ja myös viihtynyt siellä.

– Vuosi on ollut pitkä, mutta nyt mieleni on rauhallinen, ja olen todella iloinen, että voin olla osa Charlotten joukkuetta.

Puljujärvi on ollut pudotuspeleissä myös vahvassa vireessä. Hän on viilettänyt joukkueen ykkösvitjassa 15 ottelussa tehopistein 2+7.

Charlotte on tällä hetkellä voitoin 1–2 tappiolla AHL-finaaleissa Abbotsford Canucksia vastaan, mutta Puljujärvi ja Checkers eivät ole vielä sanoneet viimeistä sanaa.

– On ollut todella mukavaa päästä pitkälle näissä pudotuspeleissä ja oppia joka sarjassa jotain uutta. Joka sarjassa pitää rakentaa ja oppia olemaan parempi. Olen todella ylpeä ryhmästämme, ja toivottavasti voimme rakentaa vielä lisää, Puljujärvi sanoo.