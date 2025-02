Suomalaisvahti kaupattiin NHL:ssä

NHL:ssä pelaava Detroit Red Wings on kaupannut suomalaisvahti Ville Husson Anaheim Ducksiin.

Detroit ei saa toistaiseksi Hussosta mitään vastineeksi, sillä kaupan yhteydessä Detroitin saaman osuuden kohdalle on kirjattu future considerations. Tämä tarkoittaa sitä, että Detroitin Hussosta saama vastine määritellään vasta myöhemmin.

Anaheim kertoi siirtouutisen yhteydessä, että Husson kausi jatkuu AHL:ssä San Diego Gullsin tolppien välissä.

Hiljattain 30 vuotta täyttäneen Husson kausi on ollut todella haastava. Otteet NHL:ssä ovat olleet heikkoja ja pääosa kaudesta on vierähtänyt 4,75 miljoonan dollarin vuosipalkasta huolimatta AHL:ssä.

Husso on pelannut NHL:ssä yhdeksän ottelua vaatimattomalla torjuntaprosentilla 86,6. AHL:ssä koppi on tarttunut paremmin, 13 ottelussa torjuntaprosentti on 91,2.

Husson nykyinen sopimus päättyy käynnissä olevan kauden jälkeen.