Vilho, 15, tähtää moottoriurheilun huipulle harvinaista polkua – "Haluamme tehdä tämän eri tavalla"

Aatola pyrkii Pohjois-Amerikan sarjoihin entisen IndyCar-kuskin Tero Palmrothin, 71, perustaman akatemian avustuksella. Palmroth haluaa kuskiakatemiansa myötä avata suomalaislahjakkuuksille tien myös Pohjois-Amerikkaan.

– Idea on se, että saisimme autettua suomalaista nuorta lahjakkuutta Amerikan kilpa-automarkkinoille. Se on ollut aika paljonkin varjossa täällä Suomessa. Pari vuotta sitten todettiin, että tehdään nyt jotain tämän asian eteen, kun siellä on valtavat mahdollisuudet nuorille päästä eteenpäin, Palmroth toteaa MTV Urheilulle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Suomessa IndyCar on jäänyt pitkälti F1-sarjan varjoon.

– Näin juuri on käynyt. Niin paljon on tullut menestystä F1:ssä, mikä on upea juttu, mutta sitten samanaikaisesti on jäänyt huomaamatta, minkälaiset mahdollisuudet USA:ssa on. Tätä me haluamme avata, Palmroth sanoo.

Aatola onkin valinnut suomalaisittain hyvin harvinaisen polun kohti moottoriurheiluammattilaisuutta. Nuori lahjakkuus on kuitenkin vakuuttunut Pohjois-Amerikassa olevista mahdollisuuksista.

– Siellä on ensinäkin tosi hyviä etenemismahdollisuuksia ja me haluamme tehdä tämän jutun vähän eri tavalla. IndyCar on vähän niin kuin F1, mutta Amerikassa. Kaikki kisat ajetaan siellä, niin ei tarvitse matkustaa ympäri maailmaa, Aatola sanoo.