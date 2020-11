Viking Gracen onnettomuuden syy ehkä myrsky – tuuli ei kuitenkaan ollut poikkeuksellinen: ”Laivat liikennöivät paljon kovemmissakin myrskyissä”

Myrsky ja kova puuskittainen tuuli on ainakin yksi tekijä Viking Gracem onnettomuudessa, mahdollisesti ainoa tekijä, kertoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström MTV Uutisille.

Forecan meteorologi Christian Roine kertoo, että Maarianhaminan eteläpuolella avomerellä tuuli on onnettomuushetkenä puhaltanut 21 metriä sekunnissa.

– Mutta jos onnettomuus on tapahtunut ihan lähellä satamaa satama-altaassa, niin tuuli on siinä varmasti hieman heikompi. Mantereellakin tuuli on ollut 10–11 metriä sekunnissa eli ihan kunnioitettavat lukemat.