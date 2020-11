Merikapteeni Viking Gracen onnettomuudesta: Aina voi sattua, kun on pimeää ja myrskyää

Merikapteeni Päivi Söderholm Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta kertoo MTV Uutisille, että lyhyen ajan sisään peräkkäin sattuneista onnettomuuksista huolimatta matkustajalaivolla liikkuminen on turvallista.

- Vaikka näitä ikäviä uutisia on tänään tullut, niin kyllä minä sanoisin silti, että kyllä matkustajalaivalle meno on aivan turvallista. Viime vuonna Suomen ja ulkomaiden välisessä matkustajaliikenteessä kulki noin 19 miljoonaa ihmistä. Siihen nähden todennäköisyys onnettomuuden sattumiselle on kuitenkin aika pieni.