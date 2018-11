Viisi yksinkertaista kysymystä tuhkarokosta – asiantuntija vastaa: "Tämä on niin tarttuva tauti, että jopa samasta tilasta kulkeminen saattaa johtaa tartuntaan"

– Tuhkarokossa on enemmän jälkitauteja kuin monessa muussa. Virus voi aiheuttaa aivokuumetta ja esimerkiksi influenssaan verrattuna tauti on huomattavasti vaarallisempi, hän toteaa.

Mistä tuhkarokon tunnistaa?

Tuhkarokon voi sairastaa vain kerran elämässään. Se on ilmateitse tarttuva infektio, joka alkaa tyypillisesti hengitystieinfektion oireilla.

Kuinka tuhkarokko tarttuu?

Tartuttamisvaihe alkaa juuri ennen ensimmäisten hengitystieoireiden alkua. Sitä ennen tauti on voinut itää ihmisessä jo melkein parin viikon ajan.

– Tämä on niin tarttuva tauti, että jopa samasta tilasta kulkeminen saattaa johtaa tartuntaan, Järvinen kuvailee.

Tuhkarokon tartuttamisvaihe alkaa juuri ennen ensimmäisten hengitystieoireiden alkua. Sitä ennen tauti on voinut itää ihmisessä jo melkein parin viikon ajan.

Tuhkarokon tartuttamisvaihe alkaa juuri ennen ensimmäisten hengitystieoireiden alkua. Sitä ennen tauti on voinut itää ihmisessä jo melkein parin viikon ajan.

Mitä tehdä, jos epäilee tuhkarokkoa?

Järvisen mukaan ensimmäinen askel on soittaa lähimpään terveyskeskukseen mahdollisesta epäilystään.

Seuraava askel on pyrkiä tavoittamaan kaikki taudille altistuneet. Jos altistuneilla henkilöillä ei ole olemassa olevaa rokotussuojaa, voidaan heille antaa joko rokote tai verenluovuttajilta kerättyjä vasta-aineita, jotka ehkäisevät taudin puhkeamisen.

Mistä tuhkarokko on saapunut Suomeen?

Suomessa tuhkarokkotapaukset ovat harvinaisia, sillä tuhkarokkorokote kuuluu viralliseen rokotusohjelmaan ja suurin osa suomalaisista on sitä vastaan rokotettuja.

Niissä harvoissa tapauksissa, kun tuhkarokkoa Suomessa tavataan, on tauti tullut ulkomailta joko ulkomaalaisten mukana tai suomalaisten rokottamattomien henkilöiden tuliaisina. Erityinen vaaranpaikka tämä on yhteisöille, joissa rokotuskattavuus on matalampi.