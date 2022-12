Viisi suomalaista linja-autoa lähti Ukrainaan avuksi koulukyydeissä: "Kun pyydetään apua, pitää olla valmis auttamaan"

Suomesta viedään Ukrainaan ainakin 20 linja-autoa. Suomen tekemä lahjoitus on osa Euroopan komission solidaarisuuskampanjaa.

Yksi linja-autoja lahjoittaneista yhtiöistä on Koiviston auto, jonka konsernijohtajan Jyrki Vainionpään mukaan linja-autolahjoitukseen on suhtauduttu yrityksessä positiivisesti ja kuljettajiksi ilmoittui runsaasti vapaaehtoisia.

– Tämä on ollut porukkaa yhteen hitsaava asia. Meiltä tuli 230 vapaaehtoista kuljettajaa ja positiivinen mukaanlähtö meidän henkilökunnaltamme, Vainionpää kertoo.

Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut arviolta 5,7 miljoonaan koululaiseen satojen koulujen tuhouduttua pommituksissa. Tarve koulubusseille on suuri.

– Jäljelle jäävät koulut yrittävät ottaa oppilaita joka puolelta. Kalustosta ja kuljettajista on valtava pula, Vainionpää kertoo.

Linja-autoyhtiöille kiitosta osallistumisesta

Hän on iloinen, että toiveen mukainen apu saatiin järjestymään.

– On tosi tärkeää, että liikennealan ja kuljetusalan yhtiöt ja työntekijät ovat tässä hienolla tavalla osoittaneet solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan, lämmin kiitos, Harakka sanoo.

Yksi vapaaehtoisista kuljettajista ja projektin projektipäällikkö on Jani Viljakainen. Hän työskentelee vakituisesti Helsingin bussiliikenteessä työvuorosuunnittelijana. Viljakaisen mukaan projekti on onnistunut tähän mennessä hienosti. Samalla se on myös laajentunut alkuperäisestä prosessin edetessä.