Viilennätkö koiraasi kylmällä pyyhkeellä? Ei aina kannata

Karhupuiston pieneläinklinikan eläinlääkäri Ilona Harjun mukaan helteillä on syytä kiinnittää erityistä huomiota lenkkiaikoihin ja lenkkien pituuksiin.

– Helteillä tekisin lenkit mieluummin aamulla ennen kuin aurinko on noussut. Lisäksi välttäisin keskellä päivää ulos vientiä, kun aurinko on korkeimmillaan ja päivä on kuuma, Harju kertoo.