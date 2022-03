Viikonloppua vietetään aurinkoisessa säässä

Lauantaina aurinko hellii lähes koko maata ja sää on enimmäkseen selkeä. Etenkin maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista, ja lämpötila kohoaa paikoin lähelle 10:tä lämpöastetta. Myös muualla maassa päivälämpötila on nollan yläpuolella, vain Pohjois-Lapissa paikoin nollassa.