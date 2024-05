Viikissä vietettiin "lehmien joulua" – katso riemukkaita tunnelmia laitumille laskusta!

– Tämä on lehmien joulu, kertoo Laura Hänninen , lehmien hyvinvoinnin asiantuntija Huomenta Suomen haastattelussa.

Paikalla tuhansia ihmisiä

Tapahtumaa on järjestetty kymmenisen vuotta. Tänään paikalla oli arviolta noin 4 000–5 000 ihmistä.

– Tämä on aikamoinen festari ja sääkin on tällainen, niin miksei olisi. Lehmien riemu on niin tarttuvaa.