Vihreiltä hurja tavoite työllisyysasteeseen tällä vuosikymmenellä – kaikille alle 25-vuotiaille tarjottava mahdollisuus koulutukseen

Ohisalon mukaan vihreiden tavoitteena lähitulevaisuudessa on kaksinkertaistaa luonnonsuojelun rahoitus seuraavalla hallituskaudella. Työllisyysasteen olisi oltava 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Jälkimmäinen tavoite on Suomen oloissa suorastaan hurja: Työllisyysaste on ollut viime aikoina hurjassa nousussa: maaliskuun luku 73,7 prosenttia on korkein sitten lamaa edeltävien lukujen vuonna 1990.