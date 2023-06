Vihreiden Virta peräsi hallitusneuvotteluista kirjauksia vihreän siirtymän vauhdittamiseksi

Vihreiden uusi puheenjohtaja Sofia Virta toisti ensimmäisessä linjapuheessaan huolensa siitä, miten yksipuolinen kuva vihreistä on muodostunut.



Hänestä on surullista, että näin on siitä huolimatta, että puoluekokoukseenkin osallistuu vihreitä sairaanhoitajista metsänomistajiin ja eläkeläisistä pienten lasten vanhempiin. Virta tavoittelee, että vihreät puhuttelisi aiempaa useampia suomalaisia.



– Kymmenen vuoden päästä me tavoittelemme sitä, että tässä maassa seisoo vihreä pääministeri, Virta sanoi.



Virta piti linjapuheensa sunnuntaina puoluekokouksessa Seinäjoella. Hän kannusti vihreitä tekemään politiikkaa, joka yhdistää vastakkainasettelun sijaan. Hän kannusti myös puolueen sisäistä yhteishenkeä vaikean vaalitappion jälkeen. Ensi vuonna odottavat presidentinvaali ja eurovaalit.



Virtaa on pidetty esimerkiksi entistä puheenjohtajaa Maria Ohisaloa piirun verran oikeammalla olevana, tai hän on ainakin sanonut haluavansa puolueen puhuvan taloudesta aiempaa enemmän.



Linjapuheessaan hän sanoi muun muassa, että vain kustannusten kestämätöntä kasvua hillitsemällä voidaan varmistaa, että jatkossakin on varaa pitää huolta kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevista.