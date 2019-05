Vihreiden meppiehdokkaat pohtivat maahanmuuttoa Huomenta Suomessa: "Turvapaikanhakijoista tulee työntekijöitä, kun..."

– Valitettavasti jäsenmaat eivät ole kyenneet tästä sopimaan. Italiassa ja Kreikassa on valtavia määriä ihmisiä, jotka eivät tiedä mennäkö eteenpäin vai taaksepäin, pois Euroopasta vai muihin maihin. Tähän täytyy löytyä joku ratkaisu, Hautala vetosi.

– Tämä on iso puheenaihe Euroopassa nyt, Niinistö sanoi,

"Ihmissalakuljetus vähenee, jos on laillisia tapoja"

Maahanmuuton osalta julkisuudessa on keskusteltu myös siitä, kannustaako nykyinen turvapaikkapolitiikka ihmisiä turvautumaan ihmissalakuljettajien apuun lähtömaissa. Myös turvapaikkajärjestelmän taloudellinen puoli on puhuttanut.

– Ihmissalakuljetus tietysti vähenee, jos on laillisia tapoja tulla hakemaan turvapaikkaa, Hautala huomautti.

– Turvapaikanhakijoista tulee työntekijöitä, kun heille annetaan mahdollisuus from day one [ensimmäisestä päivästä alkaen] lähteä kehittämään osaamistaan siinä maassa, mihin he tulevat, Hautala kommentoi.