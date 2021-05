"Haluan palestiinalaishengen olevan samanarvoinen kuin israelilaisen, eikä se tänä päivänä ole" – tuhannet osoittivat tukeaan palestiinalaisille Pohjois-Amerikassa

Israelin iskuissa Gazaan on kuollut palestiinalaisviranomaisten mukaan tähän mennessä ainakin 145 ihmistä. Kuolleista 41:n kerrotaan olevan lapsia. Israelissa on uusimman konfliktin aikana kuollut ainakin kymmenen ihmistä.

Noin kaksituhatta ihmistä kokoontui New Yorkin kaupungissa sijaitsevaan Brooklyniin ja huusi yhteen ääneen loppusointuisia iskulauseita. Väkijoukko heilutti palestiinalaislippuja ja kantoi kylttejä, joissa luki muun muassa "Loppu Israelin apartheidille" ja "Vapautta Gazalle".

Monet mielenosoittajista olivat sonnustautuneet musta- ja punavalkoisiin keffiyeh-huiveihin. Autoilijat soittivat torviaan ja moottoripyöräilijät revittivät moottoreitaan. Mielenosoittajat ottivat haltuunsa kadun alueella, jossa on paljon arabiväestöä.

Khanin mukaan on ilmiselvää, kuka on syypää, kun toisella osapuolella on asearsenaalissaan ydinaseita ja toisella "kiviä kantavia kyläläisiä".