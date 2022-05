Ex-tiedustelupäällikkö saattoi vuotaa tietoa tahattomasti Helsingin Sanomien toimittajalle

Tiedossa ei ole, epäilläänkö Alafuzoffin luovuttaneen salassa pidettävää aineistoa tarkoituksella vai vahingossa. Esimerkiksi muistitikuilta poistetut tiedostot on mahdollista palauttaa käyttöön.

Vuototutkinta valmis ehkä syksyllä

Tietovuotoa koskeva esitutkinta on yhä kesken ja tutkinnanjohtajan mukaan valmistumassa aikaisintaan alkusyksystä.

Alafuzoff on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen

Alafuzoff on aiemmin julkisuudessa vahvistanut, että häntä on kuultu tietovuototapauksen esitutkinnassa, mutta hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. STT tavoitti Alafuzoffin puhelimitse tänään keskiviikkona, mutta hän ei suostunut keskustelemaan toimittajan kanssa.