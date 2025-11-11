Maanvyörymä aiheutti tänä vuonna valmistuneen sillan romahduksen.
Lounais-Kiinassa sijaitsevassa Sichuanin maakunnassa koettiin tiistaina pelottavia hetkiä. Hiljattain valmistunut ja jopa 758 metriä pitkä, Hongqi-silta romahti maanvyörymän seurauksena.
Poliisi oli ehtinyt eristää sillan maanantaina, kun lähellä oleville teille ja rinteille oli ilmestynyt halkeamia.
Paikallisten uutislähteiden mukaan rinteissä tapahtunut liikehdintä johti maanvyöryn syntyyn, mikä romahdutti osittain sillan lähestymisrakenteet ja tienpohjan.
