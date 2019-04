Video simpanssista selaamassa Instagrammia leviää netissä – tutkijat älähtivät ympäri maailmaa: "Ikävä olla ilonpilaaja, mutta..."

Video Instagrammia selaavasta simpanssista on noteerattu laajasti sosiaalisessa media ympäri maailmaa. Videolla simpanssi selaa älypuhelimella kuvapalvelua kuin kuka tahansa ihminen ja avaa häntä kiinnostavia videoita ja kuvia.

Videon on jakanut yhdysvaltalainen Mike Holston, joka esittelee itsensä Instagram-tilillään itseoppineeksi eläintenkouluttajaksi. Holston jakaa kuvia ja videoita itsestään ja yhdessä eläinten kanssa reilulle viidelle miljoonalle seuraajalleen.

"Johtavat laittomaan eläinkauppaan"

Vaikka video simpanssista selaamassa Instagramin kuvavirtaa on saanut suuren huomion ympäri maailmaa ja herättänyt monissa huvittuneisuutta, ilmiöllä on myös kääntöpuolensa.

– Ikävä olla ilonpilaaja, mutta tämä ei ole mitään sellaista, jota simpansseista välittävä haluaisi nähdä. Eläin näyttää olevan kotiolosuhteissa, joten se on mahdollisesti otettu lemmikkieläimeksi ja se on todella huono idea. Simpanssit ovat älykkäitä sosiaalisia eläimiä, joiden tarpeita on vaikea tyydyttää hyvissäkin olosuhteissa, sanoo tutkija Adriana Lowe Kentin yliopistosta Englannista Vicen Motherboardissa.