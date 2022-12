Video kylpyammetta kantavista venäläisistä sai sotaseuraajat sekaisin: "Ensin vessanpöntöt ja pesukoneet, mitä ryöstölistalla seuraavaksi?"

Videolla näkyy kaksi Venäjän sotilasta, jotka kantavat kylpyammetta kuorma-autosta, joka on parkkeerattu jonkinlaisen varastorakennuksen viereen. Kolmas sotilas näyttää kantavan tuolia.

Videon on jakanut Ukrainan sisäministeriön avustaja Anton Herashchenko.

Venäjän on raportoitu ryöstelleen vessanpönttöjä, pesukoneita ja paljon muuta tavaraa ukrainalaiskodeista sodan aikana.

– Mikä näillä jätkillä on kylpyhuonetarvikkeiden kanssa? Mikseivät he koskaan varasta televisioita, keittiötarvikkeita tai muita yleisiä varasjuttuja. Mikä pakkomielle heillä on kylpyhuoneeseen, kysyi eräs kommentoija.