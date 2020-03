Video: Keinot kovenevat pakolaisten pääsyn estämiseksi Kreikan puolelle – rajavartiosto ampui pakolaisten kumivenettä kohti

Kreikan merivartiosto on ottanut rajut keinot käyttöön. Kreikan aseistautuneet merivartijat ampuivat pakolaisten kumivenettä kohti ja viuhtoivat kumivenettä pitkällä, venehakaa muistuttavalla kepillä yrittäen käännyttää Kreikkaan pyrkiviä takaisin Turkin puolelle.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on toistanut, että rajat Turkista Kreikkaan pysyvät auki. Samalla hän on varoittanut, että miljoonat pakolaiset ylittävät pian rajan EU:hun.

Brittilehti The Independentin mukaan Erdoganin on todennut, että sadattuhannet ihmiset olisivat jo ylittäneet rajan. Kreikan mukaan rajan on todellisuudessa ylittänyt noin 1000 henkilöä.