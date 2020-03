Erdogan määräsi Turkin rannikkovartioston estämään pakolaisia ylittämästä Egeanmerta, Kreikka aikoo rakentaa uusia leirejä turvapaikanhakijoille

Turkin rannikkovartiosto on kertonut pelastaneensa torstaina 97 pakolaista merestä sen jälkeen, kun Kreikka pysäytti kolme pakolaisten käyttämää venettä. Rannikkovartioston mukaan Kreikka jätti pakolaiset puoliupoksiin keskelle merta.

Kreikan maahanmuuttoministeri lupasi kaksi uutta leiriä

Kreikan Egeanmeren saarille on saapunut yli 1 700 pakolaista viimeksi kuluneen viikon aikana. Kaikkiaan saarilla on arviolta yli 38 000 pakolaista leireillä, jotka on tarkoitettu vain runsaalle 6 000 ihmiselle.