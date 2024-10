Video havainnollistaa, millaisesta syysmyrskystä nyt on kyse: "Kun tämä kamera on märkä, tietää, että vettä tulee poikittain"

– Kun tämä kamera on märkä, silloin tietää, että vettä tulee poikittain, Viiden jälkeen -ohjelman juontaja Lauri Kottonen kommentoi kuvaa MTV:n uutistalon katolta Helsingin Vallilasta.

MTV Uutisten meteorologi Aleksi Jokela kertoo, että tuuli on yltynyt myrskylukemiin merellä ja myrskypuuskia voi tulla paikoin myös maalla ainakin etelärannikolla ja Itä-Suomessa. Kovin puuska, 27,7 metriä sekunnissa on tänään mitattu Enontekiöllä, mutta myös etelässä on päästy 26 metriin sekunnissa.