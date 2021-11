Video: Cara Delevingne juhli halloweenia kosteissa tunnelmissa – humaltunut huippumalli tipahti lavalta

Silminnähden humalassa ollut Delevingne hyppäsi lavalle kesken Banksin keikan. Tilanteesta kuvatussa videossa näkyy, kun huippumalli hölöttää Banksin mikrofoniin, kun tämä on esittämässä hittikappalettaan 212.

Delevingne tunnetaan parhaiten huippumallina, ja hän on esiintynyt lukuisten maailmankuulujen vaatemerkkien muotinäytöksissä. Mallin työn lisäksi Delevingne on luonut uraa näyttelijänä muun muassa elokuvissa Paper Towns, Suicide Squad ja Kids in Love.