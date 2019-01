Vetoomus kovasta kohtelusta Vantaan vankilassa ei tehonnut: USA:ssa huumerikoksesta epäilty venäläisnainen pysyy säilössä

Sitä ei Suomessa vielä tarkemmin tiedetä millaisista rikoksista on kyse. Tapausta ei myöskään tutkita Suomessa. Jutussa on kyse vain siitä, että luovutetaanko nainen Yhdysvaltoihin.

Venäjän tiedotusvälineet



Tapaus on herättänyt Venäjän viestimissä kohua naisen valitettua olosuhteista Vantaan vankilassa, jossa häntä on säilytetty. Tänään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa ei ulkomaisia viestimiä ollut paikalla.

– Häntä on kohdeltu kutenkin muitakin, keskusrikospoliisin rikosylikomisario Thomas Elfgren sanoi vakuuttaen, että vankilassa on ruokaa ja vaatetusta. Myös ulkoilu on järjestetty ja 30-vuotias on saanut tavata terveydenhuollon henkilökuntaa.