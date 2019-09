Verta, kipua ja poran surinaa? Ei välttämättä enää tulevaisuudessa – hammaslääkärikäynnit ovat mullistumassa

"Kahdessa tunnissa voidaan tehdä kokonaan uusi hammas"



Hammaslääkärialan oltava valmiina potilaiden uusiin vaatimuksiin



–Tämä on uusi aika. Tällaisia ovat uudet potilaat. Meidän on oltava valmiita vastaamaan siihen.

Suomi on hammaslääkärialalla edelläkävijä



He tutkivat ja löysivät terveyssegmentin. He huomasivat, että hammaslääkäripuolella on paljon bisnespotentiaalia, sillä ala on monessa maassa vielä hyvin sirpaloitunut.