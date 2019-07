Veronpalautukset kilahtavat tilille pian – Tiesitkö, ettet kuitenkaan välttämättä saa ilmoitettua summaa?

Jos asiakkaalla on ollut ennestään maksamattomia tai pian verotuksen päättymisen jälkeen erääntyviä veroja, veronpalautusta on käytetty niiden maksuksi, muistuttaa Verohallinto tiedotteessaan.

Syyskuu on toinen yleinen kuukausi, jolloin veronpalautuksensa saa 1,3 miljoonaa asiakasta. Syyskuussa maksettavien veronpalautusten määrä on 1,3 miljardia euroa. Jäännösveroja erääntyy syyskuussa 223 000 asiakkaalla yhteensä noin 130 miljoonaa euroa.

Yllätyksiä tulee

Tämä voi hänen mukaansa johtua esimerkiksi siitä, että veronpalautuksen maksupäivä on siirtynyt eikä asiakas ole huomannut asiaa. Jos taas tilille tullut määrä on eri kuin mitä on kuvitellut, syynä on usein se, että veronpalautusta on käytetty verojen, kuten esimerkiksi ennakkoveron maksuksi.