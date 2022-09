Suomeen saa kuitenkin edelleen matkustaa esimerkiksi silloin, jos Venäjän kansalainen on tulossa tapaamaan Suomessa asuvaa perheenjäsentään.

Lisäksi maahantulo-oikeus on jatkossakin niillä venäläisillä henkilöillä, joilla on Suomessa ennen 30. syyskuuta 2022 hankittu asunto tai kiinteistö, mutta vain silloin, kun asuntoon liittyy välittömiä huoltotarpeita. Maahantulo sallitaan näissä tapauksissa yhdelle kiinteistön omistajaksi merkitylle henkilölle.Kaikki erityisryhmät on lueteltu Rajavartiolaitoksen sivuilla.