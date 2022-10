Venäläiskanavan juontaja: Neuvostovaltaa arvostelleet ukrainalaislapset olisi pitänyt hukuttaa – Ukraina vaatii globaalia täyskieltoa RT:lle

EU:n pakotelistallakin oleva Krasovsky vastasi venäläisen scifi-kirjailijan Sergei Lukjanenkon kertomukseen hänen ensimmäisestä vierailustaan Ukrainassa 1980-luvulla. Lukjanenko kertoi, kuinka lapset olivat sanoneet hänelle, että he eläisivät parempaa elämää, jos Venäjä ei miehittäisi heidän maataan.

Kremlin tiukassa otteessa oleva Venäjän valtiontelevisio on ollut Venäjän hyökkäyssodan äänekäs kannattaja.

Lähetyksissä on kiistetty kaikki Venäjän tekemät sotarikokset. Toisinaan niissä on kuultu myös kritiikkiä presidentti Vladimir Putinia kohtaan, mutta niissä on pääosin vaadittu vain entistä kiivaampia sotatoimia Ukrainassa.