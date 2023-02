Venäläisen dieselin osuus EU:ssa huomisesta lähtien 0%

Tähän asti noin puolet EU:n käyttämästä dieselistä on tullut Venäjältä, mutta huomisesta eteenpäin osuus on nolla.

EU, G7-maat ja Australia saivat sovittua eilen hintakatosta venäläisille öljyjalosteille. Dieselin ja muiden korkeamman arvon öljytuotteiden hintakatoksi sovittiin 100 dollaria barrelilta. Halvempien öljytuotteiden, kuten polttoöljyn, hintakatoksi sovittiin 45 dollaria barrelilta. Barreli on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.

Järjestely on vastaava kuin raakaöljyn kanssa. Venäläisen raakaöljyn hintakatto tuli voimaan samaan aikaan kuin EU:n tuontikielto joulukuun alussa.

Venäläisiä öljytuotteita kuljettavien merirahtiyritysten on noudatettava hintakattoa, mikäli ne haluavat saada kuljetusvakuutuspalveluja tai muuta rahoitusta hintakaton asettaneista länsimaista.

– Dieselin maailmanmarkkinahinta on ollut viime aikoina 110–120 dollaria barrelilta, eli venäläistä dieseliä on myyty maailmanmarkkinahintaa halvemmalla niin kuin tapahtui raakaöljyn kanssa, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkija Ville Kaitila.

Venäläisen raakaöljyn hintakatto on 60 dollaria barrelilta, mutta sitä on viime aikoina myyty noin 50 dollarilla barreli. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on noin 80 dollaria barreli.