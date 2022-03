Venäläinen tähtisopraano sai potkut New Yorkin Metropolitan-oopperasta – ei suostunut kritisoimaan julkisesti Vladimir Putinia

Venäläissopraano Anna Netrebko on saanut potkut New Yorkin Metropolitan-oopperasta, kertoo CNN. Syynä potkuille on Metin tiedotteen mukaan se, ettei Netrebko suostunut julkisesti tuomitsemaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin toimia. Venäjä aloitti torstaina 24. helmikuuta laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, mikä on tuomittu laajalti ympäri maailman.