Ukrainalaissyntyinen näyttelijä Mila Kunis puhuu ensimmäistä kertaa synnyinmaansa sodasta

Näyttelijä Mila Kunis ja hänen aviomiehensä, näyttelijä Ashton Kutcher jakoivat Kutcherin Instagram-tilillä videon torstaina 3. maaliskuuta, jossa pariskunta ilmaisee tukensa ukrainalaisia kohtaan. Venäjä aloitti torstaina 24. helmikuuta laaja-alaisen hyökkäyksen Ukrainaan ja sotatila maassa on kestänyt nyt yli viikon.

Kunis on itse syntynyt Ukrainassa ja muuttanut perheineen Yhdysvaltoihin jo lapsena. Hän kertoo videolla identifioineensa itsensä aina amerikkalaiseksi, mutta nyt hän "ei ole koskaan ollut ylpeämpi siitä, että on ukrainalainen".

Kutcher ja Kunis kertoivat tämän jälkeen videolla keinoista, joiden kautta itse haluavat auttaa Ukrainan sodan pakolaisia. He kertovat perustaneensa GoFundMe-keräyksen, jonka kautta he keräävät rahaa pakolaisille sekä humanitaariseen apuun. Pari kertoo videollaan, että heidän keräyksensä tavoitteena on kerätä 30 miljoonaa dollaria (noin 27 miljoonaa euroa) Ukrainan sodan uhrien avustukseen.