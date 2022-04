Venäjän olympiavoittaja ärähti maan hiihtomaajoukkueen toiminnalle – "En ymmärrä, miksi hän tekee tämän nyt"

Borodavko ilmoitti aiemmin, että maajoukkuetähtien ensimmäinen leiritys tulee olemaan Krimillä. Mukana ovat muun muassa Aleksandr Bolshunov, Natalja Neprjajeva ja Julia Stupak. Leirin sijainnin valinta on aiheuttanut kovaa kriitikkiä Norjassa, mutta myös Venäjän sekä Neuvostoliiton lipun alla olympiakultaa juhlinut Retzstova on kritisoinut päätöstä.

– Heillä on ehkä päällimmäisenä mielessä Venäjän maine kotimaassa, jossa he voivat näyttää, että vaikka on mahdollista järjestää niin sanottu erityisoperaatio, niin se ei vaikuta heidän valmistautumiseen, Norjan hiihtopomo Vegard Ulvang totesi NRK:lle.