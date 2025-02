Sanna Marinilta uutta tietoa kirjastaan – tältä kansi näyttää

Marin julkaisi kirjansa kansikuvan.

Suomen ex-pääministeri Sanna Marinin (sd.) itsestään kirjoittama kirja julkaistaan marraskuun alussa, Marin kertoo Instagramissa.

Marinin kirja Hope in Action: A Memoir About the Courage to Lead julkaistaan sekä Yhdysvalloissa ja Britanniassa.

– Tällä kirjalla ja kertomalla matkastani haluan rohkaista ihmisiä ottamaan kantaa ja tekemään sitä muutosta, jonka he haluavat nähdä maailmassa, Marin kirjoittaa.

– Kaikista kohtaamistamme haasteista huolimatta täytyy muistaa, että toivoa on, jos on toimia, Marin jatkaa.

Marin paljasti Instagram-päivityksessään myös kirjan kansikuvan, jonka on ottanut Meeri Koutaniemi.

Jos julkaisu ei näy, voi sen katsoa täältä.

Marinin odotetaan käsittelevän kirjassaan esimerkiksi niin sanottua jauhojengi-kohua ja välejään presidentti Sauli Niinistöön.

Nykyään Tony Blair Institutessa työskentelevästä Marinista julkaistiin viime vuonna kaksi elämäkertaa, joista kummankaan tekemiseen ex-pääministeri ei itse osallistunut.

Sekä Salla Vuorikosken että Lauri Nurmen kirjoittama Marin-kirja aiheuttivat huomattavaa julkista keskustelua ja kiinnostusta.

SDP nosti Marinin pääministeriksi sen jälkeen kun Antti Rinne (sd.) erosi tehtävästä loppuvuodesta 2019.

Maailman nuorimmasta pääministeri tuli nopeasti erittäin suosittu sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Marinin valtavasta henkilökohtaisesta suosiosta huolimatta sosiaalidemokraatit jäivät vuoden 2023 vaaleissa kolmanneksi.

Marin luopui sosiaalidemokraattien puheenjohtajuudesta ja erosi myöhemmin eduskunnasta vuonna 2023, kun kävi selväksi, että hänen puolueensa jäi Petteri Orpon (kok.) muodostaman hallituksen ulkopuolelle.

