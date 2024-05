Venäjän armeijan pääesikunnan apulaispäällikkö on pidätetty

Venäjän armeijassa on tehty viime viikkoina useita pidätyksiä. Ainakin puolustusministeriön henkilöstöosaston johtaja Juri Kuznetsov , apulaispuolustusministeri Timur Ivanov ja Venäjän 58. armeijan entinen komentaja Ivan Popov on pidätetty.

Venäläinen sisäpiirilähde on myös väittänyt, että useat korkea-arvoiset Venäjän puolustusministeriön viranomaiset kilpailevat pääesikunnan päällikön paikasta. Asiasta kertoi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).