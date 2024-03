Tällaisia veikkauksia Venäjällä vilisee mysteerihajun aiheuttajasta

Hajun aiheuttajasta ei ole toistaiseksi tietoa. Venäjällä haju on kommenttien perusteella ollut huomattavan voimakasta.

Osan ihmisistä kerrotaan harmitelleen sitä, että ulkona liikkuessa he eivät ole hoksanneet ottaa hengityssuojaimia mukaan, sillä haju on ollut niin paha.

Fontanka-lehden julkaisun alle on sosiaalisessa mediassa kertynyt kymmeniä kommentteja, joissa kerrotaan missä löyhkä on tuntunut ja millaisia oireita se on aiheuttanut.